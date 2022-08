Pronostic Laval Le Havre : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Des buts de chaque côté entre Laval et Le Havre

Après 5 ans de National, Laval a retrouvé les terrains de la Ligue 2. Les Tangos ont réussi une très belle saison en remportant leur championnat devant Annecy. Pour débuter la Ligue 2, les lavallois ont réussi un petit exploit en s'imposant à Furiani face à Bastia (1-2) avec un Naidji inspiré. Ensuite, le club de la Mayenne a perdu son premier match à domicile face à Guingamp (1-2) mais s'est repris en dominant l'autre promu Annecy (0-1). Menés (1-3) par Metz à Francis le Basser lors de la 4journée, les Lavallois ont réussi à renverser le match pour accrocher un point inespéré (3-3). En revanche, les Tangos se sont inclinés le week-end dernier aux Costières face à Nîmes (1-0). Arrivé de Pau à l'intersaison, l'algérien Zakaria Naidji réalise une excellente entame avec 4 buts au compteur, qui en font le meilleur buteur de Ligue 2. De son côté, Le Havre a changé d'ère lors de l'intersaison avec l'arrivée de Mathieu Bodmer en tant que directeur sportif. L'ancien lillois a intronisé Luka Elsner comme le successeur de Paul le Guen. Les débuts du club normand sont mitigés avec 6 points au compteur. La large victoire à Saint-Etienne (0-6) n'a pas été confirmée le week-end dernier, puisque les Havrais ont seulement partagé les points avec Amiens (1-1). A l'image des saisons précédentes, le HAC semble manquer de constance dans ses résultats pour envisager de viser plus haut. Comme lors des 2 premières rencontres de la saison à Francis-le-Basser, on devrait voir une affiche ouverte entre Laval et le Havre avec des buts de chaque côté.