Pronostic Laval Guingamp : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Guingamp en mission à Laval

Laval n'a pas manqué son retour en Ligue 2 en remportant son 1match de la saison en Corse, face à Bastia. Les Tangos ont réalisé un petit exploit puisque le Sporting ne s'était incliné qu'à deux reprises à Furiani l'an passé. Laval a tout d'abord su contenir la furia bastiaise pour faire la différence par la recrue Zakaria Naidji. L'Algérien s'est montré opportuniste en profitant du vent pour lober Placide le portier bastiais, puis en profitant d'une erreur de la défense corse. Cette avance a permis aux Lavallois de contrôler le match, eux qui se sont même permis le luxe de rater un penalty par Maggiotti. Ce succès confirme la très bonne préparation des Tangos et lance idéalement la saison du promu qui va désormais affronter une formation guingampaise en pleine forme. En effet, Guingamp a certainement réalisé un joli coup l'an passé en enrôlant le prometteur Stéphane Dumont. L'ancien joueur lillois a mis un temps d'adaptation mais a ensuite trouvé le bon rythme et a permis à son équipe de finir très fort la saison dernière. Au final, l'En Avant a terminé en 6e position et a également réalisé une très bonne préparation estivale. Pour ses débuts dans cette nouvelle saison en Ligue 2, le club breton a frappé fort en balayant Pau à domicile (4-0). Ce succès montre qu'il faudra compter avec l'En Avant cette saison. Le club breton a perdu quelques éléments importants mais a recruté les expérimentés Manceau et Guillaume. Très plaisant à voir évoluer, Guingamp pourrait poursuivre sur sa superbe dynamique en s'imposant à Laval.