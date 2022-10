Pronostic Laval Caen : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Caen lance l’opération remontée à Laval

De retour en Ligue 2 après avoir passé 5 années en National, Laval connaît logiquement une entame délicate. La formation mayennaise occupe actuellement la première place de relégable, avec un point de retard sur les équipes non-relégables. Auteur d'un départ surprenant avec des victoires lors de ces deux premiers déplacements à Bastia et Annecy, Laval a ensuite connu un gros passage à vide. En effet, les Lavallois ont seulement remporté une rencontre face à Quevilly lors des 8 dernières journées. Sur cette période, le bilan des Mayennais est catastrophique avec une victoire, un nul et 6 revers. Dernièrement, les Tangos se sont inclinés contre Bordeaux (1-2) et le week-end dernier à Grenoble (3-2). Face aux Isérois, les Mayennais ont connu un départ désastreux avec 3 buts encaissés dès les 10 premières minutes. Malgré une bonne réaction en fin de première période, Laval n'est pas parvenu à égaliser (3-2).

De son côté, Caen fait partie des candidats à la montée. Bien parti en début d'exercice, le club normand a ensuite baissé le pied. En effet, les Caennais ont enregistré 6 premières journées sans la moindre défaite mais ont depuis souffert avec 3 revers enregistrés lors des 5 derniers matchs. Si les défaites en déplacement face au Havre et Grenoble sont explicables, celle concédée contre Quevilly Rouen à d'Ornano est nettement plus surprenante. Les hommes de Stéphane Moulin ont finalement réagi le week-end dernier en prenant le dessus sur une équipe niortaise dans le dur (1-0) avec une réalisation de Kyeremeh. Ces trois points permettent aux Normands de remonter à la 6place du classement général. Revigoré par son succès obtenu face aux Chamois, Caen devrait poursuivre sa remontée en prenant le dessus sur Laval.