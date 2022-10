Pronostic Laval Bordeaux : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Bordeaux se sort du piège tendu par Laval

Promu cette saison, Laval réalise une entame correcte pour se retrouver en 13e position du classement général à l'orée de cette journée, avec 10 points. L'équipe mayennaise possède deux unités d'avance sur le Nîmes Olympique qui occupe la première place de relégable avant les matchs de samedi. Les Lavallois ont réalisé une entame intéressante en remportant notamment leurs deux premiers déplacements à Bastia (0-2) et à Annecy (0-1). A domicile, Laval n'a pris des points qu'à une seule reprise lors de la réception du FC Metz (3-3). Sinon le club mayennais a perdu ses 3 autres réceptions. Lors de la dernière journée de championnat, les Tangos avaient pris le meilleur sur Quevilly Rouen (1-3) avec un doublé du milieu corse Maggiotti.

De son côté, Bordeaux semble avoir plutôt bien digéré les différents événements vécus par le club ces derniers mois. Relégué de Ligue 1, le club bordelais s'est ensuite retrouvé dans une situation financière catastrophique. Finalement, le président Lopez a trouvé les ressources financières nécessaires pour que le club conserve sa place en L2. Très solide depuis l'entame de la saison, Bordeaux a seulement concédé deux revers sur sa pelouse face à Guingamp (0-1) et lors de son déplacement à Geoffroy Guichard face à l'AS Saint Etienne (2-0). Suite à ce revers, les Bordelais se sont repris en prenant le meilleur sur Dijon (2-1) grâce à des réalisations de Josh Maja et du géorgien Davitashvili. Depuis quelques rencontres, les Girondins peuvent s'appuyer sur leurs recrues avec les expérimentés Barbet et Nsimba. Sur une excellente dynamique et jouant la montée, Bordeaux devrait s'imposer sur la pelouse d'une équipe de Laval qui a perdu 3 de ses 4 matchs à Francis le Basser depuis son retour en Ligue 2.