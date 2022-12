Pronostic Laval Amiens : analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Amiens enfonce Laval

De retour en Ligue 2 après 5 longues années passées à l'échelon inférieur, Laval a alterné le bon et le moins bon depuis le début de ce nouvel exercice. Capables du meilleur comme du pire, les Tango enchaînent les bonnes périodes avec les séries plus délicates. Cependant, les 14du classement ont perdu gros pendant la trêve en voyant leur chef d'orchestre, Julien Maggiotti, victime d'une rupture d'un ligament croisé et forfait pour le reste de la saison. Il s'agit d'un coup dur colossal pour cette équipe puisqu'il avait inscrit 7 buts et délivré 3 passes décisives depuis le début de saison. Et les Mayennais ont d'ailleurs eu du mal à encaisser la nouvelle. Lundi soir, pour leur retour à la compétition, ils ont enchaîné les erreurs défensives et se sont très lourdement inclinés sur le terrain d'une équipe de Dijon mal classée (5-0).chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Amiens a réalisé une première partie de saison très correcte avant de connaître un sérieux coup d'arrêt dans les semaines avant la Coupe du monde. Longtemps présent sur le podium, les hommes de Philippe Hinscherger avaient alors aligné 4 revers de rang. La Coupe du monde est donc venue au bon moment pour les Picards qui ont profité de la trêve internationale pour se remettre les idées en place. D'ailleurs, ils sont allés chercher un très bon point sur le terrain de Valenciennes lundi soir (1-1) pour remonter à la 6place du classement. A priori dans le doute après sa déconvenue vécue à Dijon lundi soir, les Lavalois pourraient encore se casser les dents dans ce match face à une solide équipe amiénoise qui sort d'un bon déplacement à Valenciennes.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASHavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavecavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Laval Amiens encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !