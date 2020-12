Pronostic LASK Tottenham : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

Tottenham va chercher sa qualif chez le LASK Linz

A 2 journées de la fin dans cette poule d'Europa League, Tottenham est 2avec 3 points d'avance sur son adversaire du jour. A cause de son faux-pas à Anvers (seule défaite pour 3 succès obtenus), le club londonien ne peut pas encore se reposer et va devoir jouer ce match en Autriche à fond. Leader de Premier League, Tottenham impressionne sur cette première partie de saison. Ce week-end, lessont allés obtenir un bon nul à Stamford Bridge chez un Chelsea qui est également très costaud et qui joue le titre.de cette poule, le LASK devra sans doute signer un exploit ce soir pour croire encore à la qualif après avoir notamment perdu largement au match aller (3-0), et aussi à cause de sa défaite à domicile face à Anvers jeudi dernier (0-2). Longtemps en lice pour aller ravir le titre de champion d'Autriche à Salzbourg la saison passée, le club de Linz est 2actuellement au niveau national, et ne semble pas en mesure de tenir tête au leader de Premier League.