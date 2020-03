Pronostic LASK Manchester United : Analyse, prono et cotes du match de Ligue Europa

Manchester United sur sa lancée face au LASK Linz

Le Linzer ASK, aussi appelé LASK Linz, est l'une des grandes surprises de cette saison. Outre sa qualification pour les huitièmes de finale de l'Europa League, le club entraîné par le français Valérien Ismaël est en train de mettre fin à l'hégémonie de Salzbourg dans le championnat autrichien. En effet, Linz compte actuellement 6 points d'avance sur son grand rival qui y arrive moins depuis le départ d'Haaland à Dortmund cet hiver. En Europa League, le club autrichien a terminé premier de son groupe devant le Sporting, le PSV et Rosenborg, en collectant 13 points sur les 18 possibles. Au tour précédent, le LASK s'est défait du co-leader du championnat néerlandais, l'AZ Alkmaar (3-1).

En face, Manchester United va beaucoup mieux depuis quelques semaines. L'arrivée de Bruno Fernandes a donné un coup de fouet aux Red Devils qui viennent de signer un très beau succès le week-end dernier face à Manchester City (2-0) dans le derby. Emmené par son duo Martial-Fernandes, Man U est invaincu lors de ses 10 dernières rencontres disputées. En plus des résultats, l'état d'esprit affiché par les hommes d'Ole-Gunnar Solskjaer est en nette progression. En Europa League, les Red Devils n'ont fait qu'une bouchée de Bruges au tour précèdent (6-1 en cumulé). Vainqueur de 4 de ses 5 derniers matchs, Manchester United semble en mesure d'accrocher une victoire face à une formation de Linz moins expérimentée et qui ne bénéficiera pas du soutien de son public (match à huis clos).