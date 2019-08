Pronostic LASK Bruges : Analyse, prono et cotes du match de Ligue des Champions

LASK sur sa lancée face à Bruges

Le club de Linz réalise un très bon début de saison. En championnat, les hommes du coach français Valérien Ismaël pointent à le deuxième place derrière l'intouchable Salzbourg (comme à la fin de la saison passée) et en Ligue des Champions ils ont sorti le club suisse de Bâle assez facilement (5-2 en cumulé). Cette dernière double confrontation est la plus importante en vue de la qualification. Le club autrichien sera poussé par son public et espère une nouvelle fois surprendre pour jouer la qualification en Belgique.

De son côté, Bruges a repris fin juillet et a très bien lancé sa saison avec deux victoires en championnat face à Waasland-Beveren (1-3) et face à St Truiden (6-0). Les Belges avaient forts à faire face au Dynamo de Kiev au tour précédent et malgré une seconde manche avec un scénario fou (3-3), ils ont réussi à se qualifier (4-3 en cumulé). La saison passée, le club belge a participé à la Ligue des Champions et se trouvait dans le groupe de Monaco. Basculé en Europa League, Bruges s'était incliné d'entrée face aux Autrichiens de Salzbourg. Pour ce match, nous voyons une formation de Linz quasiment impeccable en ce début de saison et en progrès accrocher au moins un nul face à Bruges dans une rencontre avec plus d'un but.