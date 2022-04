Pronostic La Spezia Inter Milan : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

L'Inter poursuit sa remontée sur la pelouse de La Spezia

Promu l'an dernier, La Spezia semble bien partie pour passer une troisième saison consécutive en Serie A. Actuel 15du championnat italien, le club possède 11 points d'avance sur la zone rouge. A 6 journées de la fin et même si Venise a un match en retard, La Spezia est en bonne posture. Le club du buteur Gyasi a pris des points face à des concurrents directs pour le maintien ces dernières semaines puisqu'il a battu Venise à domicile il y a 15 jours (1-0) et qu'il a fait match nul à Empoli le week-end dernier (0-0). En revanche, La Spezia n'a pas été très bon cette saison face aux gros, la victoire face au Milan devant être relativisée au vu de la décision arbitrale prise en fin de match qui en avait sans doute bouleversé l'issue.

L'Inter n'a pas dit son dernier mot quant à la défense de son titre. Au ralenti en février et mars (2 défaites, 4 nul et 1 défaite sur leurs 7 matchs de la période), les Intéristes ont retrouvé de l'allant depuis le début du mois. La victoire au Juventus Stadium (0-1) a servi de déclencheur, et l'Inter a enchaîné la semaine dernière à domicile face à l'Hellas (2-0). Les hommes de Simone Inzaghi ont retrouvé leur solidité défensive et leur efficacité offensive. Eliminé en 8e de finale de C1 par Liverpool malgré une victoire à Anfield (0-1), l'Inter a deux objectifs en cette fin de saison : se qualifier pour la finale de la Coupe d'Italie et aller chercher une 2consécutif. Revenu 2de Serie A à 2 points seulement du grand rival milanais, l'Inter devrait pouvoir enchaîner un nouveau succès et s'imposer dans un match avec peu de buts comme à l'aller (victoire 2-0 à San Siro).