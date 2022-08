Pronostic KuPs Young Boys Berne : Analyse, cotes et prono du tour préliminaire de Ligue Europa

Les Young Boys continuent sur leur lancée face au KuPs

En tête du championnat finlandais à égalité avec le HJK Helsinki, le KuPs semble être un bon tirage pour les Young Boys de Berne. Obligé d'attendre le match retour pour se débarrasser du modeste Milsami Orhei au tour précédent, le club n'a plus participé à une phase finale de compétition européenne depuis la Coupe des coupe 1990-1991 (C2 n'existant plus aujourd'hui). De plus, le KuPs s'est incliné ce week-end en championnat à l'extérieur (1-2).enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐En face, les Young Boys de Berne semble être repartis sur de bonne base. Seulement 3du championnat suisse la saison passée, l'ancien club de Guillaume Hoarau est en tête actuellement après 3 journées du nouvel exercice (2 victoires et 1 nul). Au tour précédent de ces éliminatoires pour la Conference League, les Young Boys ont gagné leur 2 matchs face au FK Liepeja (0-1 et 3-0). Logiquement, on devrait voir une nouvelle victoire des Suisses emmenées par un jean-Pierre Nsamé de retour au bercail et Jordan Lefort (ex-Amiens).- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avecavecdès la fin du match en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic KuPs Young Boys Berne encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !