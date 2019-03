Pronostic Krasnodar Valence : Analyse, prono et cotes du match de Ligue Europa

Des buts de chaque côté entre Krasnodar et Valence

Ce huitième de finale retour d'Europa League entre Krasnodar et Valence est très ouvert. Les Russes ont marqué ce fameux but à l'extérieur si important malgré la défaite (2-1). Dans l'hypothèse où Valence marque, Krasnodar sera alors obligé de s'imposer avec un écart de 2 buts pour se qualifier. A l'aller, c'est l'international suédois Claesson qui a permis à son équipe de revenir partiellement au score. A domicile, les Russes sont performants et n'ont perdu qu'à deux reprises cette saison, face au Spartak et contre l'Akhmat Grozny. En Europa League, ils ont remporté leurs 3 matchs de groupe face à Liège, Akhisarspor et Séville sur le même score de 2-1 (avec des buts de chaque côté donc). Si en 1/16e de finale aller, Krasnodar avait réalisé à domicile un nul sans but face à Leverkusen, les Russes sont dans l'obligation de s'imposer pour pouvoir espérer la qualif et vont donc devoir attaquer. Valence a connu un début de saison compliqué avec une accumulation de matchs nuls. Depuis mi-janvier, la situation s'est bien améliorée et le club Ché reste sur 13 matchs sans défaite. Au tour précédent, les partenaires de Gameiro s'étaient d'ailleurs imposés à l'aller et au retour face au Celtic Glasgow. Leur excellente dynamique leur a permis de recoller aux places européennes en Liga. A deux points du 5e, l'espoir de qualification en C3 est permis. Ce week-end, les Valencians se sont imposés face à Gérone dans une rencontre avec de nombreux buts (3-2). Pour ce match retour face à Krasnodar, nous voyons logiquement les deux équipes marquer.