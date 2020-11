Pronostic Krasnodar Séville : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Séville va chercher son ticket pour les huitièmes à Krasnodar

Troisième du dernier championnat russe, Krasnodar a dû passer par les barrages de la Ligue des Champions pour atteindre la phase de groupe. Pour leurs débuts dans cette poule E de la Ligue des Champions, les partenaires de Rémy Cabella sont allés chercher un nul heureux en Bretagne face à Rennes (1-1), pour ce qui est leur unique point de la compétition. Ensuite, les Russes n'ont pas fait le poids face à Chelsea (0-4). Lors de la dernière journée, Krasnodar avait parfaitement débuté en Andalousie en menant rapidement de deux buts. Les Sévillans ont ensuite réduit le score par Rakitic, mais se sont retrouvés en infériorité numérique suite à l'expulsion de Jesus Navas, qui sera absent pour ce match retour. L'entrée de l'attaquant marocain En-Nesyri a été décisive, l'attaquant sévillan ayant inscrit un doublé en quelques minutes pour permettre à sa formation de décrocher la victoire (3-2). Le club russe est déjà décroché et lutte avec Rennes pour la 3e place du groupe, qualificative pour l'Europa League. En championnat, Krasnodar n'est pas au mieux non plus avec une 9place à 11 points du leader. De son côté en revanche, avec ses 7 points, le FC Séville est parfaitement placé pour se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Vainqueur encore de l'Europa League la saison passée, le club andalou montre son savoir-faire au niveau européen, avec un nul à Chelsea (0-0) et des succès sur Rennes (1-0) et Krasnodar donc (3-2). Mal parti en Liga, le FC Séville va mieux, venant d'aligner deux victoires consécutives face à Osasuna avant la trêve et contre le Celta Vigo le week-end dernier (4-2). En ballotage très favorable, les Sévillans devraient s'imposer en Russie et faire un grand pas vers les huitièmes de finale.