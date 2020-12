Pronostic Krasnodar Rennes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Des buts de chaque côté entre Krasnodar et Rennes

Cette opposition entre Krasnodar et Rennes est importante en vue de déterminer le futur 3du groupe, qui sera reversé en Europa League. Ces deux équipes sont en effet hors courses pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, puisque Chelsea et Séville ont déjà assuré leurs places parmi les 16 meilleures formations européennes. L’équipe russe a débuté cette campagne européenne par un nul en Bretagne à Rennes (1-1). Par la suite, Krasnodar s’est incliné face à Chelsea (0-4) et contre Séville lors de la double confrontation (3-2 et 1-2). En championnat, les partenaires de Rémy Cabella se montrent décevants et pointent seulement à la 10place. Krasnodar est sur une terrible dynamique avec 7 défaites lors des 8 dernières journées.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Rennes participe pour la première fois de son histoire à la Ligue des Champions. Le club breton, à l’instar de Krasnodar, vit une période difficile. En effet, les hommes de Julian Stephan comptent une seule victoire lors des 10 derniers matchs disputés toutes compétitions confondues. Sur la scène européenne, les Rennais ont pris un seul point face aux Russes lors de l’aller. Pour le reste, le club breton a été logiquement battu à Séville et à Chelsea. Lors du match retour face aux Blues, les Rennais ont certainement réalisé leur meilleure prestation mais ont été punis en fin de match sur une erreur défensive parfaitement exploitée par le club londonien (défaite 1-2). En Ligue 1, le Stade Rennais n’est pas au mieux avec deux revers de rang face à Paris et Bordeaux, pour un nul à Strasbourg. Dans l’optique du gain de la 3place, ces deux formations devraient prendre des risques pour tenter de s’imposer, et nous offrir des buts de chaque côté. Comme à l'aller et comme lors de 3 des 4 derniers matchs de Krasnodar en C1 cette saison, on devrait voir les deux équipes marquer.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic Krasnodar Rennes détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !