Pronostic Krasnodar Porto : Analyse, prono et cotes du match de Ligue des Champions

Krasnodar en forme avant d'accueillir Porto

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 120€ chez Unibet

non pas 100€ mais bien 120€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Krasnodar - Porto :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le club russe du FK Krasnodar a terminé le championnat à la 3place et participe donc aux qualifications pour la prochaine Ligue des Champions. Le club entraîné par Serguei Matveev a débuté sa saison mi-juillet et compte déjà 4 matchs officiels dans les jambes. Krasnodar a perdu lors de la première journée à Grozny mais s’est bien repris ensuite avec deux victoires et un nul chez le champion en titre le Zenit Saint-Petersbourg. Au niveau de l’effectif, le club a perdu l'ancien milieu marseillais Charles Kaboré, mais peut toujours compter sur son buteur Ari et a vu cet été Vilhena et Rémy Cabella rejoindre le groupe.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Porto a connu une saison 2018/2019 avec plusieurs désillusions. La bande à Conceiçao a en effet terminé 2de Liga Nos derrière le Benfica et s’est incliné en finale de la Coupe du Portugal face au Sporting. Le club portugais a disputé quatre rencontres amicales durant la préparation pour 3 victoires et une défaite face à Monaco lors du dernier match. De plus les Portugais ont perdu de nombreux cadres comme Herrera, Felipe, Militao et Brahimi. Pour ce match, nous voyons une formation de Krasnodar bien en rythme accrocher au moins un nul à domicile dans un match avec moins de 5 buts.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, dont un 1er pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecRetrouvez le Pronostic Krasnodar Porto détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !