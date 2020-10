Pronostic Krasnodar Chelsea : Analyse, prono et cotes doublées sur le match de Ligue des champions

Chelsea, le déclic à Krasnodar !

Troisième du championnat russe la saison passée, Krasnodar est passé par les barrages de Ligue des Champions pour intégrer la phase de groupe. Les partenaires de Rémy Cabella se sont défaits du 2du championnat grec, le PAOK (4-2 en cumulé). Pour leur 1sortie en C1, les Russes affrontaient Rennes au Roazhon Park. Dominé, Krasnodar a accroché un précieux point à l'extérieur (1-1). Au niveau national, l'équipe entrainée par Murad Musaev réalise un départ poussif avec une 8place du championnat russe à 9 points du leader, le Spartak Moscou. Le week-end dernier, Vilhena et ses coéquipiers se sont justement inclinés à domicile face au Spartak (1-3). Rémy Cabella, positif au Covid avant Rennes, pourrait retrouver le terrain face aux Blues.

De son côté, Chelsea a consenti à de lourds investissements lors du dernier marché des transferts. Franck Lampard s'est réjoui de ses arrivées mais n'a toujours pas trouvé la bonne formule depuis le début de saison. Irréguliers, les Blues, ont seulement remporté deux rencontres de Premier League face à Brighton et Crystal Palace. En revanche, le coach des Blues était satisfait des deux clean sheets lors des deux dernières rencontres face à Séville en Ligue des Champions, et face à Manchester United dans une affiche de Premier League. Edouard Mendy, arrivé de Rennes, a réalisé de très bonnes prestations et a rassuré une arrière garde fébrile depuis le début de saison. Lampard peut compter sur la totalité de son effectif à l'heure de se déplacer en Russie. Supérieur sur le papier, Chelsea devrait assurer l'essentiel et s'imposer face à Krasnodar.