Pronostic Kosovo Angleterre : Analyse, prono et cotes du match des éliminatoires de l'Euro 2020

Des buts de chaque côté entre le Kosovo et l’Angleterre

Sélection surprise de ces éliminatoires à l’Euro 2020, le Kosovo est passé tout proche de la qualification et aura d'ailleurs encore sa chance via les Barrages de Ligue des Nations. Auteurs d’un excellent parcours, les Kosovars se sont inclinés en République Tchèque jeudi (2-1). La bande à Bernard Challandes avait pourtant ouvert le score à Plzen avant de craquer dans les 25 dernières minutes. Le Kosovo a proposé des rencontres plaisantes avec des buts. A l’aller contre l’Angleterre, les deux formations se sont quittées sur le score fou de 5-3. Cette seconde manche, sans enjeu, s’annonce tout aussi ouverte.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En atomisant le Monténégro (7-0) jeudi, les Anglais ont fait coup double, assurant la qualification et la première place du groupe. Harry Kane s’est distingué avec un triplé, tandis que Tammy Abraham a inscrit son premier but avec l'Angleterre. Englué dans l’affaire Sterling, la sélection desa réagi sur le terrain en livrant une nouvelle prestation offensive intéressante. La bande à Southgate affiche près de 5 buts de moyenne inscrit par rencontre lors de ces qualifications. Le sélectionneur anglais devrait donner du temps de jeu à de jeunes joueurs lors de ce match. Ces derniers répondent présents, à l’image d’Abraham, Mount ou Sancho, et devraient nous offrir quelques beaux mouvements. Comme lors de tous les matchs du Kosovo dans ces éliminatoires, nous voyons les deux équipes marquer.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecRetrouvez le Pronostic Kosovo Angleterre détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !