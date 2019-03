Pronostic Kiev Chelsea : Analyse, prono et cotes du match de Ligue Europa

4

Dynamo Kiev - Chelsea : la C3 pour sauver la saison des Blues

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 120€ chez Unibet

non pas 100€ mais bien 120€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Dynamo Kiev - Chelsea :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le Dynamo Kiev a abandonné quasiment toute chance de qualification en s’inclinant 3-0 à Stamford Bridge jeudi dernier. Pour viser les quarts, les Ukrainiens doivent s’imposer avec 4 buts d’écart. Distancé en championnat par Donetsk, l’équipe entraînée par Khatskevich espère terminer sur une victoire de prestige face aux Blues, mais le club est clairement moins bien cette saison. En reconstruction, le Dynamo compte sur ses deux jeunes pépites Tsygankov et Shaparenko mais n'a pas su remplacer son buteur Junior Moraes (parti chez le rival du Shakhtar tandis que la recrue hivernale Fran Sol s'est blessé peu après son arrivée).enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Chelsea a connu un nouveau faux-pas à domicile, dimanche, en concédant le nul face à Wolverhampton. Lesont été sauvé par Eden Hazard, l'international belge ayant égalisé à quelques secondes du coup de sifflet final. Éliminé des 2 coupes nationales et à 3 points d’Arsenal en championnat (qui occupe la dernière place qualificative pour la Ligue des Champions), Chelsea peut en partie sauver cette saison avec l’Europa League. Les hommes de Sarri sont invaincus en déplacement en Europe cette saison et comptent bien le rester à la fin du match. Giroud, Willian et le jeune Hudson-Odoi devraient être titulaires et apporter toute leur fraîcheur. Pour cette rencontre, nous voyons les Blues capables de ramener au moins un nul d’Ukraine dans un match avec moins de 4 buts.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, dont un 1er pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecRetrouvez le Pronostic Dynamo Kiev Chelsea détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !