Pronostic Kenya Sénégal : Analyse, prono et cotes du match de la CAN 2019

Les Lions du Sénégal vont devoir ressortir les crocs face au Kenya

Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez ParionsSport

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Kenya - Sénégal :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Dans ce groupe C très disputé, l’Algérie est assurée de participer aux huitièmes de finales. Par contre, la qualification se joue sur cette dernière journée entre le Kenya et le Sénégal. Les Étoiles de l’Harambee ont perdu leur premier match face à l’Algérie (2-0) mais ont livré un formidable mano à mano face à la Tanzanie (3-2). Olunga, auteur d’un doublé, a offert la victoire à ses partenaires à la 80e minute contre l'équipe la plus modeste du groupe. Ce succès a totalement relancé les partenaires de Wanyama qui ont en plus repris confiance avant le choc décisif face au Sénégal.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Les Sénégalais se sont inclinés jeudi lors de l’affiche de ce début de Coupe d’Afrique des Nations face à l’Algérie. Jouant un beau football, les Lions de la Teranga ont globalement dominé les débats mais sans réussir à se créer de grosses opportunités. Les Fennecs, plus tranchants offensivement, ont parfaitement utilisé les contres pour s’imposer (1-0). Victorieux logiquement de la Tanzanie au 1match (2-0), les joueurs de Cissé vont devoir tout faire pour s’imposer et filer en huitième. Les Lions de la Teranga ont retrouvé Sadio Mané face à l’Algérie et espèrent une grande prestation de leur star. Pour cette rencontre, nous voyons une sélection du Sénégal a priori plus forte s’imposer.- Vous avez le droit à un remboursement de 100€ EN ARGENT RÉEL sur votre 1pari (80% de la mise)- Misez par exemple votre 1pari de 125€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes remboursé de 100€ EN CASHavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Kenya Sénégal détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !