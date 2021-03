Pronostic Kazakhstan France : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022

La France, réaction attendue au Kazakhstan

Dans le cadre de la 2journée des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022, le Kazakhstan reçoit la France. La sélection kazakhe débutera à cette occasion les qualifications pour le Mondial. La 122nation au classement FIFA n'a jamais participé à une grande compétition internationale. Cinquième de leur groupe de qualification pour l'Euro 2021, le Kazakshtan reste sur une désastreuse Ligue des nations terminée en dernière position de sa poule, synonyme de relégation. Les Léopards des Neiges ont été devancés par l'Albanie, la Biélorussie et la Lituanie. Nation très modeste sur le plan footballistique, le Kazakhstan s'attend à souffrir dans ce match de gala face aux Champions du Monde français.

De son côté, la France arrive déterminée suite à sa contre-performance du milieu de semaine face à l'Ukraine (1-1). Tenus en échec par les Ukrainiens qui ont eu une demi-offensive, les Bleus doivent repartir de l'avant pour ne pas se retrouver dans une situation inconfortable. Surpris par la tactique défensive employée par Andrey Shevchenko, les Français avaient pourtant réussi à déverrouiller la muraille ukrainienne grâce à un bijou d'Antoine Griezmann. Les Bleus ont ensuite eu les opportunités de se mettre à l'abri grâce aux percussions d'un Kingsley Coman inspiré, mais ont manqué d'efficacité dans le dernier geste. Suffisants par la suite, les Français se sont ensuite fait rejoindre au score sur une action anodine. Pour cette deuxième rencontre, Didier Deschamps devrait apporter du sang frais et notamment de la vitesse en attaque face à une défense kazakhe qui devrait souffrir sur ce point. Mbappé et Giroud décevants face aux Kazakhes pourraient se retrouver sur le banc au profit de Martial et Dembélé. « Grizou » devrait conserver la confiance du sélectionneur malgré sa baisse de régime en 2période. Le Barcelonais reste un formidable finisseur qui pourrait faire la différence dans un match où la France aura énormément de possession. Largement supérieure à son adversaire, la France devrait s'imposer tranquillement avec un Griezmann à la baguette.