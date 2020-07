Pronostic Kayserispor Besiktas : Analyse, prono et cotes du match de Super Lig Turquie

Victoire du Besiktas face à la défense en carton de Kayserispor

Profitez de 10€ sans dépôt et d'un 1er pari remboursé de 100€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Kayserispor Besiktas :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

En Turquie, les 3 derniers sont relégués en deuxième divisio,n contrairement à la Bundesliga où le 16dispute les barrages (Werder). Et malheureusement, pour Kayserispor, il se trouve que le club de Recep Mamur occupe cette position inconfortable (16). Par miracle, les Tigres d’Anatolie semblent se réveiller au moment propice. En effet, après une défaite logique contre le Fenerbahçe pour la reprise (1-2), Kayserispor a tout d’abord battu Genclerbirligi SK à la maison (2-0) et Sivasspor en déplacement (2-0). A égalité de points avec le Yeni Malatyaspor désormais, la plus mauvaise défense du pays (64 buts encaissés) peut encore rêver au maintien.chez+ 100€ remboursés peu importe le résultat de votre 1pari⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Besiktas est cinquième du championnat Turc avec 50 points récoltés en 29 journées. A 8 points d'une qualification pour le tour préliminaire de la C1, le club stambouliote devra sans doute se contenter d’arracher un billet pour la Ligue Europa. Mais la concurrence sera rude, car le Fener (6) et Galatasaray (4) entourent le Besiktas. Pour la réception de Konysapor lors de la dernière journée, une équipe mal classé comme Kayserispor, le Besiktas a cartonné son hôte sur le score de 3 buts à 0 après avoir tapé le Denizlispor (5-1). Face à une défense catastrophique, le club d’Istanbul devrait prendre les 3 points.- Rentrez bien le code "SOFOOT" dans le formulaire d'inscription (dans la partie IBAN et limites de mises)- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de remporter(166€ du pari + 100€ de bonus).- Peu importe que votre pari soit gagnant ou perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Que vous souhaitez déposer ou non, vous avez le droit à 10€ de pari gratuit dès votre inscription.avecavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, sponsor d’Arsenalavecavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecRetrouvez le Pronostic Kayserispor Besiktas encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !