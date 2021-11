Pronostic Juventus Zenith Saint-Pétersbourg : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Une Juventus en mode européen face au Zenit

Profitez de 100€ offerts direct chez Winamax

Profitez de 100€ offerts direct chez Winamax

Si vous souhaitez parier sur ce Juventus Zenit Saint-Pétersbourg chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Après les passages décevants de Sarri et Pirlo aux commandes de la Vieille Dame, Agnelli a décidé de rappeler Massimo Allegri. Le coach italien a connu de nombreux succès sur la scène nationale mais a chuté à deux reprises en finale de la Ligue des Champions. En début de saison, lesont perdu Cristiano Ronaldo parti rejoindre Manchester United. Après avoir vécu une entame très compliquée en championnat avec 4 journées sans le moindre succès, la Juventus s’était reprise en remportant 4 journées consécutives et en signant un nul sur la pelouse de l’Inter (1-1). En revanche, les deux derniers résultats en Serie A ont été décevants la semaine passée avec deux revers enregistrés en 4 jours face à Sassuolo (1-2) et sur la pelouse de Vérone (2-1). Sur ces deux défaites, l'excellent international américain McKennie a marqué les 2 buts. La Vieille Dame se retrouve désormais en 9position avec 4 points de retard sur la 4place qualificative pour la Ligue des Champions. Si les résultats sont loin des objectifs initiaux sur le plan national, les hommes d’Allegri réalisent une entame parfaite en Europe avec 3 succès en autant de rencontre dans cette poule de Ligue des Champions. Les Turinois ont largement battu Malmö en Suède (0-3) avant de dominer le champion d’Europe en titre, Chelsea (0-1). Lors de la dernière journée, le jeune suédois Kulusevski a offert 3 nouveaux points à son équipe sur la pelouse du Zenit Saint-Pétersbourg (0-1).chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le champion de Russie a perdu ses deux gros matchs face à Chelsea et la Juventus sur le même score (1-0) mais a surclassé Malmö (4-0). Cette victoire permet au Zenit de pouvoir au moins envisager la bascule en Europa League. Après avoir connu un passage compliqué avec 3 revers de rang toutes compétitions confondues, le Zenit St Petersbourg s’est repris lors des deux dernières journées de son championnat de Russie en atomisant deux équipes moscovites, le Spartak (7-1) et le Dynamo (4-1). Ces succès ont permis aux hommes de Semak de prendre la tête du championnat avec 3 unités d’avance sur le Lokomotiv. La formation russe s’appuie sur son duo d'attaque Dzyuba-Azmoun mais aussi sur ses brésiliens Malcolm ou Claudinho. A domicile et bien dans cette C1, la Juve devrait se mettre en mode européen pour encore battre le Zenith, et enchaîner une 4victoire en 4 matchs, synonyme de qualification.- Winamax vous offre le double de votre 1dépôt jusqu'à 200€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(300€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.- Winamax vous offre le double de votre 1dépôt jusqu'à 200€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(340€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.avecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Juventus Zenit Saint-Pétersbourg détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !