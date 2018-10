Pronostic Juventus Young Boys Berne : Analyse, prono et cotes du match de Ligue des Champions

1

Un classique pour la Juventus face aux Young Boys

Début de saison parfait pour la Juve avec 8 victoires en autant de matchs toutes compétitions confondues. Ce mardi, lesaccueillent les Young Boys de Berne pour la 2journée de Ligue des Champions. La bande à Allegri doit absolument s'imposer contre les Suisses pour être dans les meilleures dispositions avant la double confrontation contre Manchester United. Ce week-end, les partenaires de Chiellini ont de nouveau réalisé une excellente prestation en dominant le Napoli d'Ancelotti au Juventus Stadium (3-1). Pour affronter Berne, Allegri devra faire sans Ronaldo (suspendu) mais le technicien piémontais dispose d'un effectif riche, et Dybala, Mandzukic et Bernadeschi peuvent compenser l'absence de CR7. Pour son premier match en Ligue des Champions, la Juve s'est imposée à Valence sans encaisser de but (0-2) après avoir évolué plus d'une mi-temps en infériorité numérique.Les Young Boys de Berne ont livré un bon match face à Manchester United mais se sont lourdement inclinés à domicile (3-0). Les Suisses ont manqué d'efficacité dans les deux surfaces et se sont fait punir par l'expérience des. Largement dominateurs dans leur championnat, les Suisses évoluent un gros cran au-dessous des Italiens et devraient subir une nouvelle défaite. Alors que les coéquipiers de Guillaume Hoarau ont été incapables de marquer contre la défense de Manchester qui est moins solide que celle de la Juventus, nous voyons la Vieille Dame s'imposer sans concéder de but.