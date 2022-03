Pronostic Juventus Villarreal : Analyse, cotes et prono du 8e de finale retour de Ligue des champions

La Juventus prend son quart face à Villarreal

Eliminée dès les 8de finale de la Ligue des Champions par le FC Porto l’an passé, la Juventus ne veut pas revivre cette désillusion. Les Italiens se sont montrés solides en Ligue des Champions, ne perdant qu’une seule rencontre sur le terrain du champion d’Europe en titre Chelsea. Premier de son groupe devant les Londoniens, le club italien est allé chercher un bon nul à Villarreal lors du huitième de finale aller (1-1). Arrivé lors du mercato hivernal, Dusan Vlahovic a frappé dès la 30e seconde du match en Espagne. Cependant, son but n’a pas permis à sa formation de s’imposer puisque Parejo, laissé étrangement seul par la défense, a égalisé en seconde période. La Vieille Dame est sur une excellente dynamique de 4 victoires consécutives. En effet, les Turinois ont pris une option sur la qualification pour la finale de la Coppa Italia en dominant la Fiorentina (1-0) en Toscane et restent sur 3 victoires consécutives en Serie A. Les hommes d’Allegri ont en effet fait le taf en battant successivement Empoli (2-3), la Spezia (1-0) et le week-end dernier la Sampdoria (1-3). Actuellement, le club turinois a des problèmes d’effectif puisqu’en plus de Chiesa et McKennie blessés, les Bonucci, Chiellini ou Dybala sont incertains pour la réception de Villareal. Allegri doit cependant se réjouir du retour en forme de Morata, double buteur contre la Samp’ le week-end dernier.chezavec le code SOFOOT⇒ ⇒⇐ ⇐Tenant du titre de l’Europa League, Villarreal avait dominé Manchester United en finale l’an passé, cette victoire lui a permis de disputer cette C1. A la tête de l’équipe, on retrouve Unai Emery qui a connu de nombreux succès en Europe avec le FC Séville. L’ancien coach parisien devrait préparer idéalement ses joueurs pour ce choc face à la Juventus même s'il n'a jamais encore su briller en Ligue des Champions. Cette saison, le Sous-marin jaune a montré de très bonnes dispositions en sortant notamment l’Atalanta Bergame en phase de poule. Le club espagnol avait également largement rivalisé avec Manchester United mais n’avait pas été récompensé au tableau d’affichage, sans doute par manque d'expérience. Villarreal s’est imposé le week-end dernier face au Celta Vigo (1-0) grâce à Parejo. Cette victoire permet à la bande d’Emery d’être toujours dans le coup pour les places européennes en Liga. En effet, le Sous-Marin jaune accuse 2 points de retard sur la Real Sociedad installée sur le dernier strapontin européen. Au niveau de l’effectif, Emery sera privé d'Alberto Moreno gravement blessé mais aussi de Paco Alcacer qui ressent une gêne musculaire. A domicile et à l'expérience, la Juve devrait pouvoir remporter Villarreal et décrocher son ticket pour les quarts de finale.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 200€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 200€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 200€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 200€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 200€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 200€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecen rentrant le code "SOFOOT10"avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Juventus Villarreal encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !