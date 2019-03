Pronostic Juventus Udinese : Analyse, prono et cotes du match de Serie A

1

Juventus – Udinese : une répétition avant l’exploit !

En ouverture de la 27journée de Serie A, la Juventus accueille Udinese. Lessont largement en tête du championnat et vont profiter de ce match pour préparer leur choc face à l’Atlético. La Vieille Dame sait qu’elle va devoir faire un exploit contre les. Les hommes d’Allegri devraient donc répéter leur gamme avec la réception de l’Udinese. Le week-end dernier, la Juve a montré qu’elle était prête à se sacrifier et qu'elle savait rebondir. Malmenée au San Paolo face au Napoli, elle a su s’imposer dans un match qui lui assure quasiment le titre (2-1). Dans son stade, la Vieille Dame veut frapper fort contre l'Udinese et montrer que l’exploit est possible face à l’Atlético.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, l’Udinese possède 7 points d’avance sur le 1relégable. Les succès récents obtenus sur deux formations relégables : le Chievo et Bologne ont donné de l’air aux hommes de Davide Nicola. Les deux dernières confrontations face à la Vieille Dame se sont terminées sur le même score de 2-0. Un scénario semblable est tout à fait possible ce vendredi soir car l’Udinese possède une des plus mauvaises attaques en déplacement (19e bilan de Serie A) et la Juve a conservé sa cage inviolée sur 2 de ses 3 matchs joués au Juventus Stadium en 2019. Pour cette rencontre, nous voyons la Juventus s’imposer sans concéder de but.- Vous avez le droit à un 1pari de 120€ remboursé en pari gratuit- Misez votre premier pari de 120€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 120€ sous la forme d’un pari gratuitavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un 1pari remboursé de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecavecRetrouvez le Pronostic Juventus Udinese détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !