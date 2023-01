Pronostic Juventus Udinese : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Le grand huit pour la Juventus face à l’Udinese

Il y a eu des doutes du côté de la Juventus mais la situation, du moins sportive, des s'arrange au fil du temps. S'ils ont déçu leurs supporters en Ligue des Champions en se faisant reverser en Ligue Europa, les joueurs de Massimiliano Allegri se font pardonner par la voie du championnat. Déjà clinquants avant le Mondial, ils ont débuté la nouvelle année de la même manière, chez la Cremonese (0-1), par un septième succès de rang en championnat sans concéder de but. Une série qui rappelle les grandes années de la Juventus. Les Turinois, amoindris encore par de nombreux forfaits, ont les armes pour poursuivre sur ce rythme infernal et s'emparer provisoirement de la 2 place de Serie A, avant le choc du lendemain entre le Milan AC et la Roma.

Les sept derniers déplacements de l'Udinese (8) chez la Juventus se sont soldés par une défaite des visiteurs. Ces derniers devront considérablement hausser leur niveau pour casser cette spirale négative tant ils sont dans le dur en Serie A, après leur début de saison pourtant étincelant. Depuis que leur série de six victoires sur les huit premières journées s'est stoppée, les n'ont plus signé le moindre succès. Leur disette dure depuis trois mois mais ils accumulent beaucoup de matches nuls, au nombre de six sur leurs huit dernières sorties dans l'exercice domestique. A l'occasion du retour de la Serie A mercredi, l'Udinese n'a pas fait mieux qu'un partage des points (1-1) sur sa pelouse contre Empoli.