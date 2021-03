Pronostic Juventus Turin FC Porto : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

La Juventus compte sur CR7 face à Porto

Battu lors du match aller à Porto (2-1), la Juventus ne veut pas revivre la désillusion de la saison passée. Dans une situation similaire (battu à l'aller à l'extérieur), lesn'avaient pas réussi à rattraper l'Olympique lyonnais au retour (victoire 2-1 mais élimination). Malmenés au Portugal pendant une grande partie du match, les Turinois s'étaient réveillés en toute fin de rencontre grâce à une réalisation de Chiesa, et ils n'avaient pas été vernis car ils auraient dû bénéficier d'un penalty dans les arrêts de jeu. Depuis ce revers, la Vieille Dame a disputé 4 journées de Serie A pour 3 victoires et un nul. Tenus en échec chez le Hellas Vérone (1-1), les hommes de Pirlo ont fait le taf face à Crotone (3-0) et La Spezia (3-0). Ce week-end, les Turinois recevaient la Lazio à l'Allianz Stadium et se sont tranquillement imposés avec un Alvaro Morata inspiré, auteur d'un doublé (3-1). Avec 7 points de retard sur le leader intériste qui joue lundi soir, la Juve devra sans doute se rabattre sur la Ligue des champions pour espérer décrocher un trophée. Lors de la réception de la Lazio, Pirlo avait décidé de reposer Cristiano Ronaldo, puisque le Portugais n'est entré en jeu qu'à la 70minute, en prévision de ce match hautement important face à Porto. Habitué à briller en C1, le buteur lusitanien sera l'atout offensif numéro 1 des Turinois pour obtenir la qualification dans cette confrontation.De son côté, Porto arrive en Italie pour défendre son avantage d'un but acquis à l'aller. Les Dragoes vont tout mettre en œuvre pour inscrire ce fameux but à l'extérieur. Moins bien cette saison dans son championnat, Porto compte 10 points de retard sur le leader, le Sporting Lisbonne. Victorieux du Maritimo (1-2), les hommes de Sergio Conceicao ont ensuite été tenus en échec par le Sporting (0-0) avant de renouer avec la victoire le week-end dernier face à Gil Vicente (0-2). Entre-temps, les Dragoes s'étaient inclinés à domicile face à Braga en demi-finale retour de la Coupe du Portugal (3-4 en cumulé). Pas au mieux, Porto s'attend à souffrir en Italie face à une Juventus déterminée à se qualifier pour les quarts de finale. Quasiment impeccable à domicile en 2021 (7 matchs de championnat gagnés et 2 tours de Coupe passés), l'équipe turinoise compte sur sa star et meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions (135), Cristiano Ronaldo, pour renverser le résultat du match aller.