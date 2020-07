Pronostic Juventus Torino : Analyse, prono et cotes du match de Serie A

La Juventus reine de Turin dans le derby face au Torino

Profitez de 150€ offerts chez ParionsSport (au lieu de 100€ habituellement)

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce derby turinois :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Leader de Serie A et toujours en course en Ligue des Champions, la Juventus Turin affronte son rival local, le Torino, dans le cadre de la 30journée du championnat. La Vieille Dame est habituée à rafler les titres sur le plan national mais s’est inclinée cette saison en Super Coupe d’Italie face à la Lazio et contre le Napoli en finale de la Coupe d’Italie. La Serie A est donc un objectif prioritaire pour la formation piémontaise, et Sarri joue gros en cette fin de saison. Depuis la reprise, la Juve a fait le carton plein en championnat avec des succès sur Bologne (0-2), Lecce (4-0) et au Genoa (1-3). Si le football proposé par les Turinois est loin d’être brillant, les fulgurances de ses stars lui permettent de faire la différence. Offensivement, Dybala et Ronaldo se sont montrés décisifs tandis que l’axe De Ligt-Bonucci se montre de plus en plus complémentaire et n’a encaissé qu’un seul but depuis le retour à la compétition (par l’intermédiaire de Pinamonti du Genoa).chezjusqu’au 8 juillet seulement⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le Torino n’est toujours pas sauvé. Les hommes de Longo comptent 5 points d’avance sur le premier relégable. Les partenaires de Belotti ont disputé 4 rencontres depuis la reprise pour un bilan de 2 défaites face à Cagliari et la Lazio, un nul contre Parme et une victoire face à Udinese (1-0). Ce court déplacement ne réussit guère au Torino puisqu’il ne s’y est plus imposé depuis 1995. De plus, les partenaires de Sirigu sont dans une mauvaise passe en déplacement, avec 6 revers de rang. Ce derby devrait tourner en faveur d’une solide formation de la Juventus de Turin.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parieravecavecavecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, sponsor d’Arsenalavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic Juventus Torino encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !