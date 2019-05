Pronostic Juventus Torino : Analyse, prono et cotes du match de Serie A

La Juventus peut remporter le derby face au Torino !

Depuis son succès obtenu sur la Fiorentina il y a une quinzaine de jours, la Juventus a validé un nouveau titre de champion. Le week-end dernier, les hommes d’Allegri ont montré qu’ils allaient jouer tous les matchs à fond en Serie A en allant chercher un bon nul sur la pelouse de l'Inter (1-1). Menée rapidement 1-0 à Giuseppe Meazza, , la Vielle Dame a réagi par son goleador Cristiano Ronaldo pour revenir à hauteur de l’Inter. Le Portugais a inscrit là son 20e but de la saison et compte 3 longueurs de retard sur Quagliarella au classement des meilleurs réalisateurs de Serie A. Avec 4 matchs à jouer, lesvont tout mettre en œuvre pour offrir le titre de meilleur buteur à leur star lusitanienne. De plus, la Juve réussit très bien en général face à son rival turinois.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le Torino a battu le Milan AC dimanche dernier à domicile et va sans doute se battre jusqu'au bout pour une qualification européennes. Avant cette journée, les partenaires d'Andrea Belotti sont 6à 3 points de l’Atalanta, 4. La formation de Walter Mazzarri est dans une très bonne dynamique puisque n'ayant perdu qu’une seule fois au cours des 14 dernières journées. Malheureusement pour les, la Juve a remporté 8 des 9 derniers derbys, pour 1 match. nul Comme souvent ces dernières saisons, la Juventus pourrait s’imposer et prendre un malin plaisir à freiner les espoirs européens du Torino.- Vous avez le droit à un remboursement de 100€ EN ARGENT RÉEL sur votre 1pari (80% de la mise)- Misez par exemple votre 1pari de 125€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes remboursé de 100€ EN CASHavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Juventus Torino encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !