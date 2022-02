Pronostic Juventus Torino : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

La Juventus reine de Turin dans le derby face au Torino

Après une première partie de saison correcte, la Juventus semble avoir enclenché la vitesse supérieure lors des dernières semaines. Depuis la fin novembre, la Vieille Dame n'a perdu qu'une seule rencontre lors de la SuperCoupe d'Italie face à l'Inter (2-1). Solide à défaut d'être brillante, la Juventus a connu un coup de boost avec l'arrivée de Vlahovic. L'attaquant serbe a redonné confiance ses partenaires mais aussi aux supportersqui s'inquiétaient sur les ambitions de leur club. L'ancien de la Viola n'a pas mis longtemps à trouver ses marques avec des réalisations face à Vérone (2-0) en Serie A et contre Sassuolo (2-1) en Coupe d'Italie. En revanche, Vlahovic n'a pas trouvé le chemin des filets lors du déplacement à Bergame le week-end passé (1-1), malgré plusieurs opportunités. La présence de l'attaquant serbe semble avoir libéré des joueurs comme Morata, souvent rallié pour son nombre de buts. L'Espagnol évolue désormais sur le côté gauche où son activité est importante pour Allegri. De plus, Vlahovic libère des espaces pour ses coéquipiers comme Paulo Dybala. Face à la Dea, les Turinois ont livré une bonne prestation mais ont été tout proche de la défaite puisque Danilo a seulement égalisé dans le temps additionnel. Ce match nul permet à la Vieille Dame de conserver sa place dans le Top 4. A quelques jours de son 8de finale de Ligue des Champions face à Villarreal, la Juve devrait faire le taf dans le derby.

Proche de la relégation lors des deux dernières saisons, le Torino se comporte nettement mieux avec une 10e place au classement général. Les Turinois possèdent même un matelas confortable sur la relégation avec leurs 11 points de plus que Cagliari. Auteur d'un début 2022 très intéressant, le Toro s'était imposé face à la Fiorentina (4-0), la Sampdoria (1-2) avant de faire un match nul Sassuolo (1-1). En revanche, les protégés de Juric restent sur deux revers face à l'Udinese (2-0) et sur sa pelouse face à une équipe de Venise (1-2) qui lutte pour son maintien. Pour la réception de la Juve, le Torino devrait retrouver Lukic, absent le week-end dernier suite à une accumulation de cartons mais déplore l'absence de l'important Belge Dennis Praet blessé. Impressionnante depuis plusieurs semaines, la Juventus devrait se défaire du Toro et confirmer sa suprématie régionale.