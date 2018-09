Pronostic Juventus Sassuolo : Analyse, prono et cotes du match de Serie A

Ronaldo veut ouvrir son compteur

La Juventus de Turin a parfaitement lancé cette nouvelle saison et occupe déjà la tête de la Serie A devant... Sassuolo, surprenant second. Sur leurs 3 succès obtenus en autant de matchs, les ont vu Mandzukic, Khedira, Pjanic (et même Matuidi) marquer des buts, mais toujours pas Cristiano Ronaldo. Le Portugais a eu des opportunités mais a manqué d'efficacité. Pour la première fois de sa carrière, CR7 a fait l'impasse sur la sélection portugaise pour se préparer au mieux avec son club. Les défenseurs de Sassuolo sont prévenus, ils auront en face d'eux un joueur extrêmement motivé à l'idée d'ouvrir son compteur but devant ses Sassuolo arrive à Turin invaincu, le club Émilie-Romagne ayant signé pour l'instant 2 victoires (dont une contre l'Inter) et un nul. Les partenaires de Berardi pratiquent un jeu très agréable dans lequel la star ghanéenne Kevin-Prince Boateng (3 buts inscrits depuis son arrivée) a immédiatement trouvé sa place. Les joueurs de De Zerbi s'attendent tout de même à surprendre contre la Juventus, après avoir été écrasés 7-0 la saison passée à Turin. Pour ce match nous voyons le réveil de Ronaldo et son équipe s'imposer contre la surprise du début de Serie A.