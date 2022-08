Pronostic Juventus Sassuolo : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Des buts entre la Juventus et Sassuolo

Depuis deux ans, la Juve déçoit. Alors qu'elle restait sur 9 titres consécutifs en Serie A, la Vielle Dame vient de finir deux fois consécutivement 4e du championnat italien. De plus, l'été a été compliqué avec la perte des historiques Chiellini et Dybala, et de De Ligt parti au Bayern, composé seulement par l'arrivée d'un Pogba blessé, de Bremer, Di Maria et Kostic. Mais aussi avec deux dernières défaites en amical face au Real de Madrid (2-0) et l'Atlético Madrid (0-4). Encore plus que la saison passée, la Juve devra compter sur un grand Vlahovic devant.

En face, Sassuolo est une équipe joueuse, qui parvient à finir parfois européen. 11e du championnat italien en 2022, les Neroverdi ont connu une préparation estivale correcte avec deux victoires face à Jablonec (3-1) et contre le Sudtirol (2-0), pour un beau nul contre Reims (2-2). En revanche, Sassuolo s'est inclinée contre Modène lors du premier tour de la Coupe d'Italie la semaine dernière (3-2) dans un nouveau match de buts. Comme lors des 3 duels entre la Juve et Sassuolo la saison passée (2-1 à chaque fois, deux fois en Serie A et 1 fois en coupe), on pourrait voir des buts être marqués par les deux équipes. Si Vlahovic est l'atout offensif numéro 1 de la Juve, celui de Sassuolo redeviendra sans doute cette saison l'international Berardi avec le départ de Scamacca.