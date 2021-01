Pronostic Juventus Sassuolo : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Les deux équipes marquent entre Juventus et Sassuolo

Vainqueur du Milan AC (1-3) en milieu de semaine, la Juventus s'est relancée dans la course au titre. La Vieille Dame peut compter sur un CR7 encore énorme cette saison, bien épaulée en général par Morata ou Dybala, tandis que, à l'image de mercredi, des joueurs comme Chiesa ou McKennie peuvent sortir de leur boîte. En revanche, c'est plus compliqué que d'habitude en ce moment derrière pour la Juve qui a encaissé 5 buts sur ses 3 derniers matchs (défaite 3-0 contre la Fiorentina, victoire 4-1 contre Udinese et donc 3-1 contre le Milan). Et le test positif à la covid-19 de De Ligt ne va sans doute pas arranger les choses.

De son côté, Sassuolo est l'une des belles surprises de la première partie de saison en Serie A. Réputé pour sa capacité à toujours jouer l'attaque, le club d'Emilie-Romagne est 5au classement et reste sur une victoire face au Genoa (2-1). A l'image de cette rencontre, les 5 derniers matchs de Sassuolo ont vu des buts des deux côtés, ce qui n'est pas très surprenant au vu de la philosophie de jeu de l'équipe de Berardi. Face à une formation de la Juve diminuée défensivement, ce scénario pourrait bien se répéter.