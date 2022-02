Pronostic Juventus Sassuolo : Analyse, cotes et prono du 1/4 de finale de Coupe d'Italie

Vlahovic booste la Juventus face à Sassuolo

La saison de la Juventus a certainement pris une autre tournure lors du mercato avec le recrutement de Dusan Vlahovic. Le jeune buteur serbe pourrait apporter tout ce qui manquait à la Vieille Dame ces dernières années. En effet, à 21 ans, Vlahovic possède un potentiel immense et pourrait s'épanouir au côté de joueurs comme Dybala ou Morata. Pour sa première avec le ce week-end, Vlahovic s'est mis en évidence en inscrivant un but. Le serbe a lancé la Juve vers la victoire face à Vérone (2-0), dans une rencontre où Zakaria, l'autre nouvel élément turinois, a aussi marqué. Cette victoire a permis à la Juve de dépasser l'Atalanta et de prendre l'une des 4 premières places du classement. Après avoir connu une entame de championnat plutôt décevante, la Vieille Dame se montre très régulière depuis plusieurs semaines. En effet, seul l'Inter s'est imposé contre la formation turinoise lors des 13 dernières rencontres. Au tour précédent, la Juve s'est baladée face à la Sampdoria (4-1). De son côté, Sassuolo est calé dans le ventre mou de Serie A avec 11 points d'avance sur le premier relégable, Venise. Les partenaires de Maxime Lopez se montrent irréguliers et n'ont plus gagné deux matchs de suite depuis la fin octobre. Sur les 3 dernières journées, Sassuolo a enchaîné les contre-performances avec un nul chez le Torino (1-1) et des revers sur Vérone (2-4) et le week-end dernier contre la Sampdoria (4-0). Lors de ce match, les hommes de Dionisi ont été punis par l'efficacité des attaquants de la Samp'. Boostée par l'arrivée de Vlahovic, la Juventus devrait se sortir du piège Sassuolo et passer ce cap des quarts de finale.