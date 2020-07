Pronostic Juventus Sampdoria : Analyse, prono et cotes du match de Serie A

CR7 offre le titre à la Juve face à la Sampdoria

A 3 journées de la fin, la Juventus se rapproche d'un nouveau Scudetto. Les Turinois connaissent cependant des difficultés pour conclure, à l'image de leur match de milieu de semaine où ils se sont inclinés face à l'Udinese (2-1) alors qu'ils avaient ouvert le score. Lors des 5 dernières journées, la Vieille Dame n'a remporté qu'une seule rencontre face à la Lazio. Sarri, arrivé de Chelsea l'été dernier, est critiqué en Italie pour le rendement de son équipe. Le jeu proposé par ses protégés est loin d'être flamboyant et repose sur les coups d'éclat de Paulo Dybala et Cristiano Ronaldo. Muet face à l'Udinese, le Portugais devrait faire parler la poudre ce week-end. En face, la Samp' a parfaitement profité de l'arrêt des compétitions pour se relancer. Menacé de relégation lors de la reprise, le club de Gênes compte aujourd'hui 9 points d'avance sur Lecce. Les 5 victoires obtenues lors des 7 dernières journées offrent une fin de saison tranquille aux hommes de Ranieri. En milieu de semaine, la Sampdoria s'est inclinée dans le derby de Gênes (1-2). Pour cette affiche, nous voyons la Juve emmenée par CR7 s'imposer et se rapprocher du titre.