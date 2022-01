Pronostic Juventus Sampdoria : Analyse, cotes et prono du match de Coupe d'Italie

La Juventus prend son quart face à la Sampdoria

La Juventus a dominé pendant de nombreuses années le football italien, mais fait face désormais à une concurrence accrue. L'an passé, les Bianconeri ont été dominés dans leur quête d'un 10Scudetto consécutif mais ont tout de même accroché la Coppa Italia à leur tableau en dominant l'Atalanta en finale. Avec 9 points de retard sur le leader intériste, la Vieille Dame devrait avoir des difficultés pour retrouver le chemin d'un titre en Serie A. La conservation de la Coppa Italia devient donc un objectif important pour les protégés d'Allegri. D'autant que la semaine passée, la Juve a de nouveau été battue par l'Inter en SuperCoupe d'Italie. Les partenaires de Bonucci se sont relancés samedi en remportant leur match de championnat face à l'Udinese (2-0). Sans être transcendants, les Turinois se sont imposés grâce à Paulo Dybala et McKennie. Suite à son but, l'Argentin s'est tourné vers les dirigeants turinois présents en tribune en leur adressant un regard explicite concernant son éventuelle prolongation de contrat. En effet, l'Argentin a donné son accord pour poursuivre avec lesmais attend la finalisation de la part de la direction. Le climat n'est pas idéal, mais Dybala se montre toujours aussi important pour son équipe.

De son côté, la Sampdoria ne se présente pas dans les meilleures dispositions à Turin. En effet, la Samp' reste sur 5 journées de championnat sans la moindre victoire. Les Génois ont même perdu leurs trois derniers matchs face à Cagliari (1-2), le Napoli (1-0) et le Torino samedi (1-2). Cette mauvaise série a fait glisser la Sampdoria en 15position. Avec seulement 4 points d'avance sur le premier relégable, les ex-protégés de D'Aversa, qui vient de se faire licencier, vont devoir se réveiller pour ne pas tomber dans une situation dangereuse. Le dernier succès de la Samp' remonte au tour précédent en Coppa Italia face au Torino (2-1). Cette équipe comprend des joueurs intéressants avec les Candreva, Caputo, Rincon, Gabbiadini mais actuellement, les Damsgaard ou Yoshida sont blessés tandis que Colley est à la CAN. Face à une Samp' dans le dur et à domicile, la Juve ne devrait pas connaître trop de soucis pour décrocher sa place en quart de finale.