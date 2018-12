Pronostic Juventus Roma : Analyse, prono et cotes du match de Serie A

2

Un clean sheet pour la Juventus face à la Roma !

La Juventus réalise une première partie de saison quasiment parfaite en Serie A, avec 15 victoires pour 1 nul (face au Genoa). En Ligue des champions, les se sont fait surprendre par Manchester United et, plus surprenant, par les Young Boys de Berne. Lors de ces deux rencontres, la Vieille Dame a tout de même dominé, mais sans son réalisme habituel. Le week-end dernier, les Piémontais ont enlevé le derby de Turin grâce à la 11 réalisation de Cristiano Ronaldo. Depuis la défaite face à Manchester, les hommes d'Allegri se montrent très costauds défensivement et n'ont plus encaissé de but lors des 5 derniers matchs de championnat. La louve romaine connaît plus de difficultés, mais a retrouvé les joies de la victoire face au Genoa lors de la journée précédente. Les Romains ont été menés à deux reprises, mais ont su renverser le match et mettre fin à une série de 5 matchs sans victoire. Les hommes de Di Francesco comptent déjà 8 points de retard sur le troisième, l'Inter. Le coach romain est de plus en plus menacé, et une défaite face à la Juventus serait malvenue. Malheureusement pour lui, la Juventus a remporté les 8 dernières confrontations à Turin face à la Roma, dont 6 d'entre elles sans concéder de but. Pour ce choc, nous voyons une Juventus impériale s'imposer sans encaisser.