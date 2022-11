Pronostic Juventus PSG : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions + 100€ offerts DIRECT

Bonus ZEbet : Dépose 100€ et mise direct avec 200€

Exemples de ce bonus ZEbet en fonction du montant de votre 1er dépôt

Nos paris sur Juventus - PSG

Une Vieille Dame qui fait son âge

Encore un bon Paris en phase de groupe

Le PSG sans Neymar, la Juve démunie

Les compo probables :

Paris l'emporte pour la 1re place

La Juventus fait partie des formations historiques en Italie mais aussi en Europe. Finaliste de la Ligue des Champions à deux reprises lors des 10 dernières années, la Vieille Dame connaît un passage à vide aussi bien sur le plan national qu’au niveau européen. Dominateur dans la botte pendant 9 années consécutives, le club piémontais a vu les deux équipes milanaises remporter le Scudetto lors des 2 dernières saisons. Seulement 7de Serie A à l'heure actuelle, le club bianconero accuse déjà 10 points de retard sur le leader napolitain qui tourne à plein régime. Depuis quelques rencontres, les Turinois se sont repris en remportant leurs trois derniers matchs face au Torino (0-1), Empoli (4-0) et contre Lecce ce week-end (0-1). En Ligue des Champions, la formation italienne n'ira pas plus loin. Elle n’a pas été en mesure de résister contre le Benfica lors de sa double confrontation (1-2 et 4-3) mais aussi contre le PSG lors du match aller (2-1). Après avoir âprement décroché son 1er succès face au Maccabi Haifa (3-1), la Juve s’est inclinée lors du match retour en Israël (2-0). Malgré l’accumulation de ces contre-performances, Agnelli a confirmé sa confiance à Allegri. Mais la rumeur d'une arrivée de Zidane enfle de plus en plus de l’autre côté des Alpes.Le Paris Saint-Germain réalise comme souvent une phase de groupe solide puisqu’il partage la tête avec le Benfica Lisbonne. Disposant d’une différence de buts très favorable, le club de la capitale prendrait la 1place en cas de succès ce mercredi, à moins que Benfica dégomme le Maccabi Haïfa. Sur son parcours, la bande à Galtier a partagé deux fois les points avec le Benfica mais s’est imposé lors de toutes ses autres confrontations. La semaine passée, les Parisiens se sont amusés face au Maccabi Haifa (7-2) avec des buts du trio Messi-Mbappé-Neymar. L’international tricolore a même signé un doublé qui lui permet de rejoindre Mohamed Salah en tête du classement des buteurs de la compétition (6 buts). Sur la scène nationale, le Paris Saint-Germain accentue progressivement son avance sur ses poursuivants puisqu’il compte 5 unités de plus que le Racing Club de Lens et 8 par rapport à Rennes. Le week-end passé, les Parisiens ont souffert contre Troyes (4-3) mais ont une nouvelle fois fait la différence grâce à leur talents offensifs. Si l’animation offensive est performante, la défense parisienne est inquiétante avec de nombreux buts encaissés.Allegri fait face à une cascade d’indisponibilités puisque les Pogba, Paredes, McKennie, Di Maria, De Sciglio, Bremer, Chiesa sont tous sur le flanc, tandis que le latéral Danilo est suspendu. De plus, l’attaquant serbe Vlahovic est très incertain. De son côté, Christophe Galtier est nettement moins impacté mais déplore tout de même quelques absences importantes puisque Neymar est suspendu suite à une accumulation de cartons, tandis que Kimpembe, qui avait souffert contre Troyes, va passer son tour ce mercredi. Ajoutons également l’absence du couteau suisse Danilo Pereira, blessé. En l’absence de Neymar, Soler qui prend progressivement ses marques devrait être titularisé: Szczesny - Rugani, Bonucci, Gatti - Cuadrado, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic - Kean, Milik.: Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Ramos, Mendes - Fabian Ruiz, Vitinha, Verratti - Messi - Mbappé, Soler.Assuré de sa qualification, le Paris Saint-Germain vise la première place du groupe et serait bien inspiré de l'emporter. Pour cela, Galtier compte sur la bonne forme de ses hommes offensifs avec un Messi excellent depuis le début de saison. L’Argentin est parfaitement intégré et a trouvé sa place sur le terrain. La probable titularisation de Soler devrait permettre au club de la capitale d’être plus équilibré et de se retrouver moins en danger sur les contre-attaques. Lors du match aller, le PSG avait dominé les débats et s’en était remis à un Mbappé auteur d’un doublé. Le buteur français, en lice pour le titre de meilleur buteur de C1 qu'il convoite, devrait aider son équipe à décrocher la 1place du groupe face à une Juve moyenne en ce début de saison et décimée ce mercredi.Retrouvez le Pronostic Juventus PSG détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !