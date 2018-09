Pronostic Juventus Naples : Analyse, prono et cotes du match de Serie A

1

La Juventus veut creuser l’écart sur Naples

Profitez d'un bonus ÉNORME de 150€ offert par ZEbet

Si vous souhaitez parier sur ce Juventus – Napoli chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La Serie A nous offre un choc ce week-end, entre la Juve première et le Napoli deuxième, des places que les deux clubs occupaient déjà à la fin de la saison passée. Lesont parfaitement débuté leur championnat avec 6 victoires en autant de matchs. Allegri dispose d’un effectif exceptionnel, renforcé cet été par les arrivées de Bonucci, Can et surtout de Cristiano Ronaldo. Si le Portugais a mis quelques matchs avant de marquer son 1but sous ses nouvelles couleurs, il compte désormais 3 réalisations. Le groupe d’Allegri s’est étoffé aussi avec l’apport de Bernardeschi, arrivé l’an passé mais blessé plusieurs mois, qui s’est parfaitement intégré cette saison et se montre très performant sur son côté. Défensivement, les automatismes reviennent progressivement, comme en attestent les trois derniers "clean sheet" réalisés.Le Napoli d’Ancelotti a également débuté cette Serie A sur les chapeaux de roue avec 5 victoires pour une défaite. Battu largement à Gênes par la Sampdoria (3-0), Naples a également perdu des points à Belgrade (0-0) pour la 1ère journée de Ligue des Champions. Si le Napoli se déplace avec l’espoir de ramener un résultat de Turin, la Juventus reste un cran au-dessus et se montre très souvent efficace dans les grosses affiches. Nous misons sur une victoire des Bianconeri, à l'expérience, devant leur tifosi.- Obtenez jusqu'à 150€ de bonus (60€ pour seulement 20€ déposés)- Misez 150€ de votre bonus ZEbet sur ce pari et gagnez- Misez 60€ de votre bonus ZEbet sur ce pari et gagnez- Si le pari est perdant vous aurez toujours votre Bonus pour continuer à parier !avecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre en ce moment un premier pari remboursé de 290€ + 20€ de bonus en exclu en rentrant le code "SOFOOT" lors de votre inscriptionavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre premier pari soit gagnant ou perdantavecavecavecavec