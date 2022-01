Pronostic Juventus Naples : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

La Juve part du bon pied face au Napoli

Dominatrice pendant de nombreuses saisons, la Juventus a vu son règne s’arrêter l’an passé avec le triomphe de l’Inter Milan d’Antonio Conte. Pour relancer une Vieille Dame balbutiante, Agnelli a rappelé Max Allegri, symbole des années glorieuses des Bianconeri. Le club turinois a connu une entame de saison particulièrement difficile mais s’est repris par la suite. La formation piémontaise a plutôt bien fini l’année en remportant 6 des 8 dernières journées de Serie A. Cette bonne dynamique a permis aux Turinois de revenir à la 5e place à 4 points de l’Atalanta, 4e. Le premier objectif de la Juve lors de cette seconde partie de saison est de réintégrer le Top 4 qualificatif pour la prochaine Ligue des Champions. Lors de ce début de mercato hivernal, la Juve voit plusieurs de ses éléments être convoité puisque le duo de Ligt – Morata a tapé dans l’œil du FC Barcelone. De plus, pour affronter le Napoli, Allegri sera privé de Chiellini, touché par la Covid tout comme le brésilien Arthur. A domicile, la Juventus a remporté 8 des 9 dernières confrontations face au Napoli et espère poursuivre sur cette dynamique pour lancer cette nouvelle année.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le Napoli était parti pied au plancher dans cette nouvelle saison de Serie A. Rapidement en tête du championnat, le club napolitain a ensuite connu fin d’année 2021 nettement plus compliquée. De plus, Spalletti sera l’un des entraineurs les plus durement touchés par la CAN avec les absences de Koulibaly, Zambo Anguissa, ou Ounas. De leurs côtés, les Osimhen, Lozano ou Elmas sont positifs à la Covid. Ajoutons que Lorenzo Insigne est fortement convoité par le club de Toronto qui lui offre un pont d’or pour rejoindre la MLS. La préparation de ce choc face à la Juventus n’a rien d’idéale pour le coach italien. La bonne nouvelle pour le Napoli est que cette rencontre se déroule à l’extérieur, où les Napolitains se montrent nettement plus convaincants qu’au stade Diego Armando Maradona (où ils restent sur 3 revers en Serie A). Pour leur dernier déplacement en 2021, le Napoli s’était imposé à San Siro face au Milan AC (0-1). Cette opposition entre deux formations en plein chamboulement dans ce début d’année devrait tourner en faveur d’une Juve plus régulière lors des dernières semaines et moins impactée par le début de la CAN.- Vous avez le droit à un 1pari de 120€ remboursé en pari gratuit- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 120€ sous la forme d’un pari gratuitavecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Juventus - Napoli encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !