Pronostic Juventus Naples : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

En match en retard de la 3journée de la Serie A, la Juventus reçoit le Napoli. Les Turinois vivent une saison décevante avec une élimination en huitièmes de finale de la Ligue des champions face à Porto (4-4 en cumulé). En plus de cette désillusion, la Juve devrait perdre son titre de champion d'Italie au profit de l'Inter. En difficulté, la Vieille Dame vient de s'incliner face à Benevento (0-1) et n'a pas pu faire mieux que match nul face au Torino (2-2) dans le derby. Ce résultat est d'autant plus décevant que le Toro souffre cette saison et lutte pour le maintien. Andrea Pirlo est de plus en plus contesté et rencontre des problèmes au sein de son effectif. Ce week-end, le technicien italien a notamment dû se passer de Dybala, Arthur et McKenny, punis pour avoir participé à une fête clandestine. Actuellement, le club turinois occupe la 4place du championnat avec le même nombre de points que le 5qui n'est autre que le Napoli. Sous pression, lesdoivent assurer leur place dans le top 4 pour participer à la prochaine Ligue des champions.

De son côté, le Napoli va nettement mieux lors des dernières semaines. En effet, les Napolitains restent sur 6 matchs sans la moindre défaite, avec 5 victoires et un nul. Les hommes de Gennaro Gattuso se sont imposés ce week-end face à la lanterne rouge Crotone (4-3). En déplacement, le Napoli reste sur deux excellentes performances avec des succès au stade olympique face à la Roma (0-2) et à San Siro face à l'AC Milan (0-1). Sur leur lancée, les partenaires d'Insigne veulent venir chercher un résultat à Turin pour se replacer dans le top 4. En pleine confiance, le Napoli semble en mesure de tenir tête à une Juventus moins bien lors des dernières semaines.