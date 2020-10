Pronostic Juventus Naples : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

La Juventus se méfie du Napoli !

Profitez d'un bonus ÉNORME de 150€ offert par ZEbet

Si vous souhaitez parier sur ce Juventus Naples chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

En clôture de la 3journée de la Serie A, la Juventus accueille le Napoli. Les Turinois ont remporté un nouveau titre de champion la saison dernière, mais se sont montrés décevants en Coupe. En effet, la Vieille Dame a été dominée par la Lazio en SuperCoupe, par le Napoli en Coupe et par Lyon en huitième de finale de la Ligue des Champions. Maurizio Sarri n’a pas survécu à ces échecs et a été remplacé par Andrea Pirlo. L’ancien Bianconero a connu une excellente première puisque sa formation s’est imposée face à la Sampdoria (3-0) avec le premier but de CR7. Pirlo peut ensuite remercier son attaquant portugais, qui a permis à la Juve de prendre un point face à la Roma (2-2). Réduits à 10 suite à l’expulsion de Rabiot, les Turinois s’en sont remis à CR7 auteur d’un doublé.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le Napoli a connu une première partie de saison dernière compliquée, qui a conduit au licenciement de Carlo Ancelotti. Gennaro Gattuso a pris place sur le banc napolitain et a réalisé un travail intéressant, qui s’est ponctué par une victoire en Coupe face à la Juventus. Les Napolitains ont débuté à toute vitesse ce nouvel exercice, avec deux victoires tranquilles sur Parme (0-2) et face au Genoa (6-0). Arrivé cet été en provenance de Lille, le Nigérian Osimhen a été titulaire face au Genoa et ne devrait pas tarder à faire trembler les filets. Néanmoins, pour cette affiche, la Juventus devrait s’imposer à domicile face au Napoli.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits- Que le pari soit perdant ou gagnant, vous pouvez récupérer encore 50€ de bonus supplémentaire !avecavecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic Juventus Naples détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !