Pronostic Juventus Milan AC : Analyse, prono et cotes du match de SuperCoupe Italie

Un premier titre pour la Juventus face au Milan !

Vainqueur du Calcio et de la Coupe d'Italie la saison dernière, la Juventus affronte par conséquent le finaliste de la coupe le Milan AC pour cette SuperCoupe d'Italie. Leader invaincu de Serie A, la Vieille Dame s'est qualifiée samedi pour les quarts de finale de la Coupe en dominant Bologne (2-0) avec des réalisations de Bernardeschi et Kean. Pour cette rencontre, Allegri avait laissé sur le banc Alex Sandro, Betancur, et surtout Dybala et Ronaldo, en prévision de cette finale de Super Coupe. Avides de titres, les Bianconeri veulent frapper fort face au Milan. L'an passé en finale de la Coupe d'Italie, les Turinois s'étaient imposés 4 à 0 face aux Lombards. Cette saison en championnat, la Juve a remporté la rencontre aller (2-0) au San Siro. Le Milan AC a également validé son ticket pour les quarts de la Coupe en s'imposant après prolongation contre la Sampdoria (2-0) grâce à un doublé de Cutrone. Le Milan, ambitieux en début de saison, pointe à la 5e place de Serie A et est à la lutte avec les formations romaines pour la 4e place qualificative pour la Ligue des Champions. Eliminé de l'Europa League, le Milan veut créer la surprise face à la Juventus en Super Coupe. La mission s'annonce difficile car lors des 13 derniers affrontements entre les 2 formations, une seule fois le Milan s'est imposé (en 2016). Pour cette finale, nous voyons la Juve s'imposer et décrocher son 1er titre de l'ère CR7.