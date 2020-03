Pronostic Juventus Milan AC : Analyse, prono et cotes de la demi-finale de Coupe d'Italie

La Juventus finit le travail face au Milan AC !

Cette demi-finale retour de Coupe d'Italie, menacée par la propagation du coronavirus en Italie, va sans doute se jouer avec des restrictions au niveau du public. Le week-end dernier, la plupart des rencontres de Serie A ont été annulées dont le choc au sommet entre la Juve et l'Inter. En Coupe d'Italie, les sont allés chercher un nul à l'aller à San Siro grâce à un penalty de Cristiano Ronaldo dans les dernières secondes du match. Ce but place la Vieille Dame en position idéale pour se qualifier pour la finale. La bande à Sarri est sous pression, menacée en Serie A par la Lazio et l'Inter. La Vieille Dame a également été battue à Lyon en huitième de finale aller de la Ligue des Champions, et ne peut galvauder ce match. Muet contre Lyon, Cristiano Ronaldo sera attendu face au Milan. Le Portugais est dans une forme exceptionnelle avec 25 buts inscrits toutes compétitions confondues. De son côté, le Milan AC va nettement mieux depuis que Zlatan Ibrahimovic est arrivé au club. Le vétéran suédois apporte toute son expérience et sa confiance à un groupe qui en manquaient cruellement. Depuis la signature de l'ancien attaquant du PSG, le Milan n'a perdu qu'une seule rencontre, face à l'Inter en championnat. Lors de leur dernier match, les Milanais n'ont pu faire mieux que match nul à Florence chez la Viola (1-1). Le Milan éprouve des difficultés sur la pelouse de la Juventus puisqu'il reste sur 9 défaites de rang dans le Piémont.