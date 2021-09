Pronostic Juventus Milan AC : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Un Juventus – Milan AC avec des buts de chaque côté

Profitez d'un 1er pari remboursé de 150€

Profitez d'un 1er pari remboursé de 150€

Profitez d'un 1er pari remboursé de 150€

Si vous souhaitez parier sur ce Juventus - Milan AC chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L’affiche de la 4journée de Serie A oppose la Juventus au Milan AC. La Vieille Dame a perdu son titre de champion aux dépens de l’Inter. Pour reconquérir le, la Juve a rappelé Allegri, qui avait connu de grands succès à la tête des Bianconeri. L’intersaison a été agitée avec le départ de Cristiano Ronaldo, parti à Manchester United. Lors des deux dernières saisons, le jeu de la Juventus était tourné autour du buteur portugais. Depuis son départ, Allegri est en train de mettre en place une nouvelle tactique, plus collective. Après une entame de Serie A catastrophique avec un nul contre l’Udinese (2-2) et deux défaites face à Empoli et le Napoli (1-2), la Juve a retrouvé des couleurs en milieu de semaine en Ligue des Champions. En effet, la Vieille Dame s’est imposée avec la manière face à Malmö (0-3) avec un Paulo Dybala, très bon dans son rôle de maître à jouer, mais aussi de finisseur (2 buts en 3 matchs avec la Juve cette saison).chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le Milan AC a progressé énormément ces deux dernières saisons. La formation lombarde a d’ailleurs retrouvé la Ligue des champions et nous a offert la rencontre de la semaine face à Liverpool (3-2) dans une rencontre ouverte. En Serie A, les Milanais ont réalisé une entame parfaite en enregistrant trois succès face à la Sampdoria (0-1), Cagliari (4-1) et la Lazio (2-0). Cette équipe associe la jeunesse des Leao, Diaz et l’expérience des Rebic, Giroud, Kjaer ou Ibrahimovic. Décisif pour son retour face à la Lazio, le géant suédois a ressenti une gêne et devrait manquer ce rendez-vous face à son ancien club de la Juventus. Buteur et très bon face à la Juve, Rebic devrait être préféré à Giroud. Pioli, le coach rossonero, prône un jeu offensif avec des latéraux percutants, à l’image du nouvel international français Théo Hernandez. Pour cette affiche de Serie A, on devrait voir un match ouvert entre deux formations qui visent la victoire et qui ont de gros potentiels offensifs.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 150€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Vous pouvez récupérer ensuite jusqu'à 100€ supplémentaires en Cash Back pendant les 2 périodes de 30 jours suivant votre inscription.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 150€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Vous pouvez récupérer ensuite jusqu'à 100€ supplémentaires en Cash Back pendant les 2 périodes de 30 jours suivant votre inscription.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 150€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Vous pouvez récupérer ensuite jusqu'à 100€ supplémentaires en Cash Back pendant les 2 périodes de 30 jours suivant votre inscription.avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10FREE"avec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic Juventus Milan AC détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !