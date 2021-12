Pronostic Juventus Malmö : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

La Juventus solide face à Malmö

En s’inclinant lourdement à Stamford Bridge lors de la dernière journée (4-0), la Juventus a certainement dit adieu à la première place du groupe. La vieille Dame va cependant jouer le coup à fond pour ne pas avoir de regrets. En effet, lessont à égalité avec le club londonien et décrocheraient la 1place dans le cas où ils obtiendraient un meilleur résultat que lesqui se déplacent en Russie, chez le Zenit. Depuis le début de saison, la Juve alterne entre des moments intéressants et d’autres plus délicats. Mal partis dans le championnat d'Italie, les hommes d’Allegri se retrouvent en 5position avec déjà 7 points de retard sur une Atalanta, 4, qui s’était récemment imposée à Turin (0-1). Depuis ce revers, les Piémontais se sont ressaisis en dominant successivement deux relégables, la Salernitana (2-0) et le Genoa (2-0), deux équipes mal classées. Lors de ces rencontres, le duo Dybala-Morata s’est mis en évidence. Souvent blessé, l’attaquant argentin est prépondérant dans les bonnes performances de son équipe.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Malmö a connu une phase de groupe extrêmement difficile puisqu’il n’a décroché qu’un seul point lors de la réception du Zenit lors de la dernière journée. Les joueurs suédois ont lors de ce match inscrit leur seul but de la compétition, mais il faut aussi noter que l'attaquant russe Dzyuba a manqué un penalty. Eliminé de la Ligue des Champions et d'un possible reversement en Ligue Europa, le club entraîné par Jon Dahl Tomasson rêverait de décrocher une victoire de prestige face à l’une des plus célèbres écuries européennes. Sur le plan national, Malmö a décroché un nouveau titre en obtenant un point face à Halmstad (0-0) le week-end dernier. Ce succès a déclenché une impressionnante célébrations des fans du club suédois sur leur pelouse. Solide depuis le début de cette campagne de Ligue des Champions, la Juventus devrait jouer le coup à fond et s’imposer sans encaisser de but face à une formation de Malmö qui n’a trouvé le chemin des filets qu’à une seule reprise lors des 5 premières journées. Ce pari est à prendre sur Pokerstars Sports dans le type de pari "Résultat et Les 2 équipes marquent" pour obtenir une meilleure cote.- Vous avez le droit à un premier pari remboursé de 100€- Misez votre premier pari de 100€ sur ce match et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€ en pari gratuit- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic Juventus Malmö encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !