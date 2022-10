Pronostic Juventus Maccabi Haïfa : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

La Juventus fait le taf face au Maccabi Haïfa

Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Profitez de 100€ offert chez Betclic dès la fin du match :

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 12 autres sites vous permettent de parier sur ce Juventus Maccabi Haïfa :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

A l’orée d’affronter le Maccabi Haïfa, la Juventus est au pied du mur dans cette poule. En effet, battu au Parc des Princes (2-1) par un PSG plus fort, le club italien a ensuite subi la loi du Benfica (1-2) à l’Allianz Stadium de Turin. Ce revers a assommé les Turinois qui avaient pourtant rapidement ouvert le score par Milik, mais qui n’ont pas su contenir une équipe portugaise joueuse. La Vieille Dame espère se relancer lors de sa double confrontation face au Maccabi Haïfa, qui apparait comme l’un des Petits Poucets de la compétition. Mis sous pression par les résultats décevants de son équipe, Massimo Allegri s’est donné un peu d’air avec la victoire de ses protégés sur Bologne (3-0) le week-end dernier. Ce succès est venu mettre fin à une terrible série de 5 rencontres sans la moindre victoire (3 revers et 2 nuls). Les grands artisans de ce succès ont été les attaquants piémontais Milik et Vlahovic, buteurs lors de cette rencontre. Les deux compères devraient de nouveau être titularisés pour la réception de l’équipe israélienne. Malgré le mauvais début de saison de la Juve, Vlahovic a déjà scoré 5 buts.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le Maccabi Haïfa a obtenu sa place dans ce groupe de Ligue des Champions en passant par les barrages. Le champion israélien a débuté sa saison mi-juillet et a déjoué les pronostics en sortant notamment l’Olympiakos et l’Etoile Rouge Belgrade. Lors de ses deux premiers matchs de poule face au Benfica et le Paris Saint Germain, le Maccabi a montré un visage intéressant en mettant notamment le club français en difficulté malgré 2 défaites (2-0 à Lisbonne et 1-3 à Haïfa). Au niveau national, le club a pris les commandes de son championnat mais a vu son avance fondre suite à sa lourde défaite face à l’Hapoel Jerusalem avant la trêve internationale (3-0). Le week-end dernier, les partenaires de l’ancien guingampais Pierrot se sont repris en dominant le Maccabi Tel Aviv (2-0) avec un doublé de Dean David, qui a inscrit à cette occasion ses deux premiers buts de la saison (14 l’an passé). Très bon contre le PSG, Tjarron Chery sera l’une des armes du Maccabi face à la Juve. Néanmoins, le club italien obligé de s’imposer devrait faire parler son expérience pour prendre tranquillement le dessus sur le Maccabi qui a perdu ses 2 premiers matchs à chaque fois par au moins 2 buts d'écart.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavecavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Juventus Maccabi Haïfa détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !