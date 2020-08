Pronostic Juventus Lyon : Analyse, prono et cotes doublées sur le 1/8e de finale de Ligue des champions

La Juventus domine Lyon pour aller en 1/4 !

Après plus de 4 mois d'attente, la Juventus et l'Olympique lyonnais se retrouvent pour disputer leur huitième de finale retour de Ligue des Champions. La Vieille Dame vient de remporter un 36e titre de champion, le 9e consécutif. Dominatrice sur le plan national, la Juventus a pour objectif de s'imposer en Europe. Les hommes de Sarri sont mal partis puisqu'ils se sont inclinés lors du match aller face à Lyon (1-0) sur un but de Tousart qui sera absent pour ce match retour (départ pour le Hertha Berlin). Au 1er tour, les Bianconeri étaient sortis, en costaud, premiers d'un groupe avec l'Atlético Madrid, le Bayer Leverkusen et le Lokomotiv Moscou. Les partenaires de Bonucci ont connu une fin de saison compliquée avec une défaite en finale de la coupe d'Italie face à Naples et une fin de Serie A laborieuse, avec 3 revers lors des 4 dernières journées, mais a assuré l'essentiel, à savoir un 38e titre national. Lors du dernier match, Sarri a reposé Ronaldo en prévision de ce choc face à Lyon. Élu meilleur joueur de la saison en Italie, Paulo Dybala était incertain mais est finalement bien dans le groupe pour défier les Rhodaniens et sera avec le Portugais, la menace principale pour la défense de l'OL. De son côté, le club de Jean-Michel Aulas a seulement participé à une rencontre officielle avant ce huitième de finale retour. Les Lyonnais se sont inclinés lors de la séance de tirs aux buts face au PSG dans le cadre de la dernière finale de la Coupe de la Ligue de l'histoire. Cette défaite a des conséquences pour l'OL, puisque le club rhodanien ne sera pas européen la saison prochaine, hormis s'il remporte la Ligue des Champions. Les hommes de Rudi Garcia ont des motifs d'espoir pour la qualification en quart de finale. A l'expérience et avec son traditionnel réalisme, la Juventus a les moyens de s'imposer à domicile face à Lyon, en manque de rythme. D'autant que dans leur Allianz Stadium, la Vieille Dame reste sur 11 victoires, 2 nuls et 1 défaite face à la Roma en étant déjà championne.