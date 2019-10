Pronostic Juventus Lokomotiv Moscou : Analyse, prono et cotes du match de Ligue des Champions

La Juventus reste dans le bon wagon face au Lokomotiv

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 120€ chez Unibet

non pas 100€ mais bien 120€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Juventus – Lokomotiv Moscou :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La Juventus de Turin est l'une des grands favorites au titre final dans cette édition de la Ligue des Champions. Les Turinois raflent tout sur le plan national ces dernières saisons et ont pour ambition de soulever à nouveau la Coupe aux Grandes oreilles. Cet été, Maurizio Sarri est arrivé pour succéder à Allegri, et l’ancien coach de Chelsea n’a toujours pas connu la défaite avec sa nouvelle formation. Leader de Serie A, la Juve est aussi en tête de son groupe de Ligue des Champions. Les Italiens sont allés prendre un bon point chez l’Atlético (2-2) avant de s’imposer tranquillement face au Bayer Leverkusen (3-0). Sarri dispose d’un effectif de très grande qualité avec les CR7, Dybala, De Ligt, Bonucci, Pjanic, etc.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le Lokomotiv réalise également un début de saison intéressant. Les Moscovites sont premiers du championnat russe après 13 journées (à égalité avec le Zenit) et comptent 3 points dans leur groupe de C1 (1 victoire chez le Bayer Leverkusen mais 1 défaite à domicile face à l'Atlético Madrid). Offensivement, les Russes possèdent des arguments avec les Miranchuk, Joao Mario, Smolov et même l'ancien Parisien Krychowiak qui compte 5 réalisations en championnat + 1 en Ligue des Champions. Au-dessus sur le papier et à domicile, la Juve devrait s’imposer dans une rencontre avec des buts.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Juventus Lokomotiv détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !