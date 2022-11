Pronostic Juventus Lazio Rome : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Un Juventus – Lazio verrouillé

A quelques jours du début du Mondial, la 15journée de Serie A se termine sur une superbe affiche entre la Juventus et la Lazio. Cette opposition met aux prises le 4e au second de Serie A. Laborieuse dans cette entame de championnat, la Vieille Dame a retrouvé son efficacité lors des dernières semaines. En effet, les Turinois ont remporté leurs 5 dernières rencontres de Serie A face au Torino, Empoli, Lecce, l'Inter et le Hellas Vérone. Cette bonne passe a permis à la formation piémontaise de se replacer dans le Top 4. Les Bianconeri viennent de réaliser une excellente semaine en s'imposant à domicile face à l'Inter (2-0) un adversaire direct et contre une équipe du Hellas Vérone (0-1) en grande difficulté. Appelé pour la Coupe du Monde par Didier Deschamps, Adrien Rabiot a été décisif lors de ces deux rencontres. Allegri se réjouit du retour en forme de sa défense qui n'a pas encaissé le moindre but lors des 5 dernières journées. Le Brésilien Alex Sandro s'est fait expulser lors de la dernière rencontre et vient s'ajouter à la longue liste d'absents du côté turinois.

En face, la Lazio de Rome sans faire de bruit est monté sur la 2place du classement. A l'instar de la Juve, le club romain s'est montré très efficace lors des deux dernières journées pour s'imposer dans le derby face à la Roma (0-1) et en milieu de semaine contre Monza (1-0). Si Anderson avait été décisif face à la Louve, Romero a inscrit le seul but face au promu. Au rayon des bonnes nouvelles, le buteur local Ciro Immobile a effectué son retour contre Monza et sera un atout important pour affronter la Juventus. Victorieux de leurs 4 derniers matchs en déplacement, les Laziale n'ont pas concédé le moindre but lors de ces rencontres. La Juve et la Lazio se sont reposées sur leurs défenses lors des dernières semaines, ce qui devrait être de nouveau le cas ce dimanche. On pourrait donc voir un match verrouillé avec moins de 3 buts dans la rencontre.