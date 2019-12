Pronostic Juventus Lazio : Analyse, prono et cotes de la SuperCoupe d'Italie

Une SuperCoupe d'Italie à buts entre la Juventus et la Lazio !

de Serie A depuis la large victoire de l'Inter hier, la Juventus a réalisé une bonne première partie de saison malgré quelques largesses défensives inhabituelles. Si la Vieille Dame vient de s'imposer 3 fois consécutivement, sur la pelouse du Bayer Leverkusen en C1 (0-2) et contre l'Udinese (3-1) et la Sampdoria (1-2) en championnat, elle avait connu deux gros faux pas juste avant. Les avaient en effet concédé à domicile le partage des points face à Sassuolo (2-2) avant de s'incliner sur la pelouse de... la Lazio Rome dans un nouveau match à buts (3-1). de Serie A avec 6 points de retard sur l'Inter et la Juve (avec 1 match de retard), la Lazio Rome a été éliminé de C3 (alors que la Juve est toujours en course en C1) mais le club romain est dans une forme étincelante en championnat (8 victoires consécutives). Après cette victoire à domicile face à la Juventus (3-1), les Biancocelesti ont renversé lundi en Sardaigne une équipe de Cagliari bien classée (1-2). Cette SuperCoupe d'Italie semble assez indécise et le meilleur pari semble être "Les deux équipes marqués, pari qui est passé au match aller et lors des 5 derniers matchs de championnat de la Juve.